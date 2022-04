Раскрыт вред диет для здоровья сердца

ETNT: резкое похудение приводит к проблемам с сердцем

Ученые раскрыли вред диет, рассказав, что резкая потеря веса приводит к заболеваниям сердца. Об этом со ссылками на многочисленные исследования сообщают авторы специализирующегося на текстах о здоровом образе жизни и еде, и придерживающегося доказательного подхода сайта Eat This Not That! (ETNT).

Авторы статьи ссылаются на исследования научного журнала об инновационных исследованиях Scientific American и рекомендации диетолога Анны Риос. Исследования показали, что диеты и резкое похудение провоцируют проблемы с сердцем и наносят вред здоровью. Ученые объясняют, что строгие ограничения в питании способствуют скорому набору веса, а это негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и всего организма в целом.

Согласно проведенным исследованиям, люди, которым удалось сбросить лишний вес, с трудом могут сохранить форму на протяжении долго периода. По данным Scientific American, около 80 процентов людей набирают вес вновь в течение года, что плохо влияет на здоровье. Возникает так называемый эффект «йо-йо», который представляет собой череду повторяющихся циклов похудения и обратного набора веса.

Исследование Американского физиологического общества показали, что подобный эффект вредит здоровью сердца и повышает риск развития кардиометаболических заболеваний. Диетолог Анна Риос подтверждает данные выводы: «Диета и колебания веса вызывают сильный стресс для организма, вырабатывается специальный гормон стресса — кортизол. Высокий уровень этого гормона может вызвать воспаление в организме и повысить риск кардиометаболических заболеваний».

Так, последствия неправильных диет могут добавить еще множество разнообразных проблем человеку. «Циклическое изменение веса вредно для обмена веществ в организме, может нарушить работу гормонов и другие функции органов», — добавляет Риос. Диетолог советует не пробовать модные диеты, которые обещают быструю потерю лишних килограммов, чтобы избежать колебаний веса. «Большинство диет, которые обещают быструю потерю веса, включают кето-диету, диету Аткинса и палео-диету. Эти диеты плохо повлияют на ваши отношения с едой и, возможно, вызовут скачки веса из-за того, что они очень строгие», — отмечает Риос.

Она рекомендует следовать интуитивному питанию, которое не приведет к обратному набору веса, а также поможет безопасно сбросить лишний вес и сохранить сердце здоровым. «Лучше научитесь осознанному питанию или интуитивному питанию для здорового ума и сердца», — дополняет диетолог.

