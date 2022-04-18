Рядом с Ким Чен Ыном заметили таинственную незнакомку

NK News: в окружении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына заметили неизвестную женщину

В окружении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына заметили неизвестную женщину. Внимание на таинственную незнакомку, которая за последнее время несколько раз появлялась рядом с политиком на публичных мероприятиях, обратило NK News.

Как отмечает издание, неизвестную женщину 30-40 лет можно увидеть на ряде фотографий и видео, распространявшихся государственными СМИ КНДР в последние недели. Так, она, предположительно, сопровождала Ким Чен Ына на четырех публичных мероприятиях в этом месяце. В частности, на нескольких кадрах, опубликованных на минувшей неделе, незнакомка была запечатлена близ лимузинов, на которых передвигается северокорейский лидер.

При этом, пишет NK News, в большинстве случаев женщина появляется на публике с большой черной сумкой — вероятно, в ней она носит вещи, которые могут понадобиться главе КНДР в любое время, например, лекарства или устройства связи. Кроме того, на одном из партийных собраний в феврале незнакомка лично передавала Ким Чен Ыну документы перед его выступлением.

По данным издания, данная женщина является новым ассистентом северокорейского лидера. Установить ее личность точно пока невозможно, однако предполагается, что она может оказаться загадочной сводной сестрой главы КНДР — Ким Соль Сон.

О сводной сестре Ким Чен Ына практически ничего неизвестно. По словам ряда сбежавших из Северной Кореи чиновников, женщине 48 или 49 лет. Она является дочерью Ким Чен Ира от его второго брака и, как заявляли источники, занимала важные посты в партии. Как предполагает NK News, в настоящее время она занимает должность в отделе по планированию и организации мероприятий северокорейского лидера.

