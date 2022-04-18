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Макрон заявил о намерении обсудить с Байденом и партнерами санкции против России

Макрон пообещал вскоре обсудить с Байденом и партнерами новые санкции против России
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен вскоре обсудить с американским лидером Джо Байденом и другими партнерами Парижа новые санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Франции, переговоры по данному вопросу должны состояться во вторник после полудня. Он также подчеркнул, что западные страны продолжат оказывать санкционное давление на Россию.

Ранее Макрон допустил дальнейшие контакты с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Глава государства отметил, что в последнее время его диалог с Путиным стал менее интенсивным из-за предвыборной кампании во Франции. Тем не менее он подчеркнул, что не исключает дальнейших контактов, потому что всегда необходимо быть готовым к следующему дню.

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Марина Совина
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