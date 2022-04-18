Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Сбившее два российских Ка-52 украинское спецподразделение попало в плен

Журналист Коц сообщил о взятии в плен сбившего два российских Ка-52 спецподразделения

Фото: Telegram-канал «Kotsnews»

В Харьковской области взято в плен спецподразделение противотанковых управляемых ракет 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Александр Коц.

По его словам, это подразделение ранее сбило два российских вертолета Ка-52. Подробности Коц пообещал сообщить позднее.

Украинские СМИ 17 апреля со ссылкой на 93-ю отдельную механизированную бригаду сообщили, что в Харьковской области сбили один российский вертолет Ка-52. Данных о втором сбитом вертолете нет.

Ранее Минобороны России показало видеозапись работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по военной технике ВСУ. В Минобороны рассказали, что российские летчики действовали парами и наносили удары управляемыми авиационными ракетами по огневой позиции украинского артиллерийского дивизиона.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 11 апреля глава государства назвал происходящее на территории Украины большой трагедией, подчеркнув, что кроме как проведения операции у российского руководства не было другого выбора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал кадры пожара на крейсере «Москва»
Суд отправил россиянина в колонию на 20 лет за двойное убийство
Россиянин на BMW пережил таран «Газели», удар в столб, взрыв и попал на видео
Кремль высказался об ответных мерах на санкции Запада
В Кремле оценили ход переговоров с Украиной
Кремль оценил ход спецоперации России на Украине
«Роскосмос» перенес запуск первого высокоорбитального спутника ГЛОНАСС
Кремль ответил на вопрос о реакции Путина на обращение жены Медведчука
Части россиян посоветовали есть меньше яиц в Пасху
Крупная российская авиакомпания начнет летать в ОАЭ на SSJ-100
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.