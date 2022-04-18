Сбившее два российских Ка-52 украинское спецподразделение попало в плен

Журналист Коц сообщил о взятии в плен сбившего два российских Ка-52 спецподразделения

В Харьковской области взято в плен спецподразделение противотанковых управляемых ракет 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Александр Коц.

По его словам, это подразделение ранее сбило два российских вертолета Ка-52. Подробности Коц пообещал сообщить позднее.

Украинские СМИ 17 апреля со ссылкой на 93-ю отдельную механизированную бригаду сообщили, что в Харьковской области сбили один российский вертолет Ка-52. Данных о втором сбитом вертолете нет.

Ранее Минобороны России показало видеозапись работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по военной технике ВСУ. В Минобороны рассказали, что российские летчики действовали парами и наносили удары управляемыми авиационными ракетами по огневой позиции украинского артиллерийского дивизиона.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 11 апреля глава государства назвал происходящее на территории Украины большой трагедией, подчеркнув, что кроме как проведения операции у российского руководства не было другого выбора.