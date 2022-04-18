Бывшего ученика российской коррекционной школы обвинили в убийстве учительницы

В Ивановской области 18-летнего юношу обвинили в убийстве 50-летней учительницы

В городе Пучеж 18-летнего бывшего ученика коррекционной школы обвинили в убийстве 50-летней учительницы. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 17 апреля, накануне трагедии, юноша распивал спиртное, а позже пришел в квартиру к бывшему педагогу, напал на женщину, избил ее, а затем схватил нож и не менее 12 раз ударил им жертву.

От полученных травм учительница скончалась на месте. Тело погибшей было обнаружено в коридоре со множественными колото-резаными ранениями на лице, шее и груди.

Во время осмотра места происшествия следователи изъяли орудие убийства. Предполагаемого преступника задержали по горячим следам. В настоящее время решается вопрос о помещении фигуранта в СИЗО.