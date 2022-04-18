Российский сенатор назвал «мерзостью» перформанс киевского художника в Москве

Сенатор Пушков назвал «мерзостью» перформанс «Большая мать» на выставке «Арт-Москва»

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал «мерзостью» перформанс киевского художника Олега Кулика «Большая Мать» на выставке «Арт-Москва».

«Полагаю, сей издевательский и отвратительный перформанс, проведенный во время, когда наши солдаты и офицеры сражаются и гибнут за Родину-мать, должен получить официальную оценку», — заявил сенатор.

Пушков также выразил надежду, что за этим последуют официальные последствия. Как отмечают «Известия», в скульптуре Олега Кулика увидели пародию на монумент «Родина-мать» в Киеве, что вызвало недовольство общественности. Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали инцидент.

Ранее в ноябре на Украине предложили поменять пол находящейся в Киеве скульптуре «Родина-мать». По мнению Александра Артемова, автора петиции, изначальный замысел и советская эстетика скульптуры не соответствует «современным политическим и идеологическим требованиям» украинского общества, а изображенная женщина «выглядит достаточно мужеподобно».

