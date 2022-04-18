В Москве при поддержке НК «Роснефть» прошло ралли ретроавтомобилей

В Москве состоялось ралли исторических автомобилей «На семи холмах 2022»

В Москве состоялось ралли исторических автомобилей «На семи холмах 2022». Главным партнером мероприятия выступила компания «Роснефть».

В этом году на старт ралли вышли более 60 экипажей на ретроавтомобилях разных эпох. Среди участников были, в том числе, спортсмены, участвовавшие во многих европейских соревнованиях таких, как ралли Монте-Карло, легендарных Mille Miglia, Targa Florio, Gran Premio Nuvolari.

Маршрут ралли проходил по историческим местам Москвы, которые вдохновили художников на создание знаменитых картин. По заданию соревнований участники должны были найти и сфотографировать городские пейзажи, совпадающие с полотнами мастеров живописи. Кроме этого, спортсменов ждали специальные испытания на чувство автомобиля на АЗС «Роснефть».

На заправочном комплексе «Роснефти» участники соревнований также смогли оценить сопутствующий сервис и заправить свои автомобили фирменным топливом Pulsar. В основе технологии топлива — эффективная формула моющих присадок, обеспечивающих стабильность регулировок двигателя за счет поддержания чистоты топливной системы в процессе длительной эксплуатации. Это позволяет оптимизировать процесс образования топливно-воздушной смеси и обеспечить ее максимально эффективное сгорание.

Высокооктановый бензин Pulsar-100 от «Роснефти» является официальным топливом Российской серии кольцевых гонок. Его используют все участники соревнований, отмечая безотказную работу технически сложных автомобилей, чувствительных к качеству горюче-смазочных материалов. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны теперь всем автомобилистам — заправить свою машину топливом Pulsar можно на АЗС Компании.

Соревнования на ретроавтомобилях «На семи холмах» проводят с 2016 года. В них уже приняли участие более 250 спортсменов. Самому молодому члену экипажа было 8 лет, а самом старшему — 74.

