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Российским банкам предрекли смягчение санкций

Экономист Беляев предрек смягчение и либерализацию санкций в банковской сфере

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Ограничения в российской банковской сфере пойдут в сторону постепенного смягчения и либерализации, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал направления, которых это может коснуться.

«Из гуманитарных соображений»

«Я так думаю, что это коснется все-таки каких-то переводов за рубеж относительно физических лиц, хотя бы исходя из "гуманитарных соображений", а Запад все время подчеркивает, что он вводит санкции против нашего руководства, наших олигархов, близких к руководству страны, и так далее, а простые люди страдать не должны. Кому-то нужны переводы за границу родственникам, кому-то нужны в туристических целях», — предположил экономист.

Я думаю, тут все-таки какая-то либерализация и ослабление жестких рамок возможны. И с нашей стороны будут найдены инструменты и возможности, и со стороны Запада тоже

Михаил Беляевфинансовый аналитик

Сложности с UnionPay

Также, по его словам, возможно, будут решены вопросы с оплатой банковскими картами за рубежом, так как сейчас наблюдаются трудности с китайской платежной системой UnionPay. «Сначала оптимистично заявляли, что 180 стран принимают эти карты, а оказалось, что это только конкретные банки, которые не повсеместно в этих странах. Я думаю, и там будут какие-то найдены решения», — отметил он.

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В России растет количество банков, которые предлагают клиентам выпустить карты китайской платежной системы UnionPay, чтобы помочь им расплачиваться при поездках за рубеж или при покупках в иностранных интернет-магазинах. Однако иностранные эквайеры зачастую не проводят платежи с любых выпущенных в России карт, в том числе с UnionPay.

В начале марта Евросоюз в рамках санкций отключил от международной межбанковской системы SWIFT семь российских банков — ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. В ответ в России заявили о разработке российского аналога системы.

SWIFT представляет собой систему обмена данными о переводах, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети. Она не владеет никакими активами и не управляет счетами своих клиентов, однако доступ к ней важен в силу ее широкого применения на глобальном уровне, гибкости и удобства.

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Екатерина Смирная
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