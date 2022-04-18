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Власти Британии уличили в тайном финансировании компаний в России

Independent: власти Британии финансируют компании, продолжающие бизнес в России

Фото: Li Ying / Globallookpress.com

Британские власти уличили в тайном финансировании компаний, продолжающих вести бизнес в России, несмотря на санкции, введенные на фоне специальной операции на Украине. Об этом сообщает The Indepenent.

По данным издания, у Великобритании имеются действующие контракты на сумму не менее 294 миллионов фунтов стерлингов (30,7 миллиарда рублей) с 15 транснациональными корпорациями, которые все еще ведут бизнес в России. Отмечается, что британскому правительству было предложено разорвать связи с этими компаниями и аннулировать все недавно подписанные контракты.

По сведениям Independent, в число 15 компаний, финансируемых Британией, которые продолжают работать в России, входят: Amgen, Bureau Veritas, Cipla, Cloudfare, EDF, Engie, Gideon Richter, HiPP, Legrand, Lenovo, Orano, Pilkington, Signify, ThyssenKrupp и Veolia.

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В рамках самой выгодной сделки, заключенной после начала российской спецоперации, британское министерство обороны 23 марта подписало контракт на сумму 7,8 миллиона фунтов (814 миллионов рублей) с EDF, французским поставщиком газа и электроэнергии. В 2021 году EDF подписала соглашение с «Росатомом» о совместном продвижении проектов по производству чистого водорода в России и Европе. У Engie, другого поставщика энергии, заключены долгосрочные соглашения с «Газпромом».

17 апреля стало известно, что все больше британцев отказываются от поддержки санкций против России из-за роста цен. Согласно данным опроса Redfield and Wilton Strategies, 54 процента опрошенных жителей Великобритании заявили, что их финансовое положение за последний год ухудшилось.

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Алина Гончарова
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