Фанат «Человека-паука» посмотрел фильм почти 300 раз и установил рекорд

Житель Флориды посмотрел фильм «Человек-паук: Нет пути домой» 292 раза и установил рекорд

Житель Флориды Рамиро Аланис посмотрел фильм «Человек-паук: Нет пути домой» 292 раза и установил рекорд по просмотру одной картины. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

В период с 16 декабря 2021 года по 15 марта 2022 года фанат «Человека-паука» смотрел любимую ленту в кинотеатрах. Чтобы почти 300 раз сходить на сеанс, он потратил примерно 3,4 тысячи долларов и 720 часов.

Уточняется, что просмотр был засчитан лишь в том случае, если Рамиро совсем не отвлекался от фильма. Ему нельзя было использовать телефон, спать и даже выходить в туалет. Кроме того, «Человек-паук: Нет пути домой» нужно было посмотреть полностью, включая титры. В качестве подтверждения своего рекорда американец предоставлял билеты на сеанс, а также заявление работника кинотеатра, который подтверждал, что Рамиро ни на что не отвлекался.

Поклонник «Человека-паука» посещал кинотеатры, пока они не перестали показывать блокбастер. В течение первых недель он ходил на пять сеансов в день. Мужчина признался, что сложнее всего ему давались ночные походы в кино, из-за которых у него начались головные боли. Кроме того, американцу пришлось отказаться от активных тренировок в зале, поэтому он потерял более семи килограммов мышц.