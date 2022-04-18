Названа оптимальная стоимость отдыха в отелях Таиланда на майские праздники

АТОР: недельный отдых на Пхукете обойдется одному туристу в 90,7 тысячи рублей

Российским туристам назвали оптимальную стоимость отдыха в популярных пятизвездочных гостиницах Таиланда с питанием по системе «все включено» на майские праздники. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В Таиланде не так много отелей, которые предлагают проживание all inclusive. Тем не менее многие гостиницы можно забронировать на полном пансионе или полупансионе, — рассказали туроператоры. — Это сейчас особенно актуально для путешественников из России, так как и отель, и включенное питание можно оплатить до поездки туроператору на территории России».

Специалисты подчеркнули, что отели премиального сегмента находятся преимущественно на Пхукете. Цена турпакета в них колеблется в диапазоне от 90,7 до 279 тысяч рублей. Так, недельный отдых в пятизвездочном отеле Saii Laguna Phuket обойдется одному туристу в 90,7 тысячи рублей. На территории гостиницы расположены бассейны, детский клуб и разнообразные рестораны.

Дороже предлагается семидневное проживание в Centara Grand West Sands Resort & Villas, расположенном на оживленном пляже Карон, — от 108,2 тысячи рублей на человека. В отеле для отдыхающих доступны двухуровневый бассейн с водопадом, детский клуб, бассейн и детская площадка.

Цена недельного размещения в недавно открывшемся отеле Rosewood Phuket в бухте Три Транг на Патонге начинается от 279,8 тысячи рублей на одного. На территории отеля расположены бассейны, детские площадки и клубы.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда захотели отменить большинство ковидных ограничений на въезд для иностранных туристов с 1 мая. Планируется отменить систему Thailand Pass, созданную для получения разрешения на въезд в страну, и туристическую программу Test & Go.