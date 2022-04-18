Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Умер бывший директор Службы внешней разведки России

Бывший директор Службы внешней разведки России Трубников умер на 78-м году жизни
Вячеслав Трубников

Вячеслав Трубников. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников умер на 78-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро ведомства Сергей Иванов.

Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Трубников скончался 18 апреля.

Он родился в 1944 году в Иркутске. Его родители были рабочими. После окончания Московского государственного института международных отношений он был принят в 1967 году на работу во внешнюю разведку. Владел хинди и английским языками.

С 1971 по 1990 год Трубников находился в долгосрочных загранкомандировках в Индии и Бангладеш. Вернувшись на родину, возглавил одно из подразделений центрального аппарата разведки. В 1992 году он был назначен первым заместителем директора Службы внешней разведки России, а через четыре года его поставили главой ведомства. Трубников руководил СВР до 2000 года.

После его назначили первым заместителем министра иностранных дел России и спецпредставителем президента России в странах СНГ. С 2004-го по 2009 год Трубников был чрезвычайным и полномочным послом России в Индии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Комментарии отключены
Последние новости
Путин рассказал об инфляции и пообещал помочь россиянам
В Грузии объяснили отказ от антироссийских санкций
Дмитрий Певцов вызвал полицию из-за найденной в подъезде закладки
Политолог объяснил начало спецоперации Турции против курдов
Следователи раскрыли приоритетную версию убийства семьи банкира в Москве
Кинокритик Шнейдеров назвал Вицина недооцененным артистом из-за фильмов Гайдая
Названа самая модная сумка на лето 2022 года
Подключить дом к электричеству в России станет дороже
Популярный комик признался в трудностях из-за «противозаконных» тем для юмора
Стали известны первые результаты операции Турции против курдов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.