Умер бывший директор Службы внешней разведки России

Бывший директор Службы внешней разведки России Трубников умер на 78-м году жизни

Бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников умер на 78-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро ведомства Сергей Иванов.

Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Трубников скончался 18 апреля.

Он родился в 1944 году в Иркутске. Его родители были рабочими. После окончания Московского государственного института международных отношений он был принят в 1967 году на работу во внешнюю разведку. Владел хинди и английским языками.

С 1971 по 1990 год Трубников находился в долгосрочных загранкомандировках в Индии и Бангладеш. Вернувшись на родину, возглавил одно из подразделений центрального аппарата разведки. В 1992 году он был назначен первым заместителем директора Службы внешней разведки России, а через четыре года его поставили главой ведомства. Трубников руководил СВР до 2000 года.

После его назначили первым заместителем министра иностранных дел России и спецпредставителем президента России в странах СНГ. С 2004-го по 2009 год Трубников был чрезвычайным и полномочным послом России в Индии.