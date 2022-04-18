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В Турции назвали цели операции против курдов на севере Ирака

Эксперт по терроризму назвал целью операции Турции против РПК очистку приграничной зоны

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Военная операция Турции на севере Ирака необходима для полной очистки приграничной зоны протяженностью 375 километров и глубиной 40 километров от боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Такую цель назвал турецкий специалист по терроризму и безопасности Абдулла Агар, пишет РИА Новости.

Эксперт рассказал, что центром операции является район Зап. Он указал, что районы, где могут быть обнаружены боевики, находятся под большим огневым давлением.

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Агар также рассказал о ходе операции. По его словам, военные действия усилились артиллерийским и штурмовым огнем, а затем продолжились с участием ВВС и беспилотников. Он добавил, что наземная операция официально началась с проникновения коммандос и сил специального назначения в районы поражения.

«Главная цель состоит в том, чтобы навсегда очистить горные районы на севере Ирака от террористов и обеспечить региональную стабильность», — пояснил эксперт.

Ранее Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков РПК на севере Ирака. В операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК.

С 1984 года бойцы Рабочей партии Курдистана ведут вооруженную борьбу за политические права курдов в Турции и создание автономии в ее составе. Перемирие между турецкими властями и курдами было прекращено в июле 2015-го.

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Анжелика Бережная
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