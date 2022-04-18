В Турции назвали цели операции против курдов на севере Ирака

Эксперт по терроризму назвал целью операции Турции против РПК очистку приграничной зоны

Военная операция Турции на севере Ирака необходима для полной очистки приграничной зоны протяженностью 375 километров и глубиной 40 километров от боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Такую цель назвал турецкий специалист по терроризму и безопасности Абдулла Агар, пишет РИА Новости.

Эксперт рассказал, что центром операции является район Зап. Он указал, что районы, где могут быть обнаружены боевики, находятся под большим огневым давлением.

Агар также рассказал о ходе операции. По его словам, военные действия усилились артиллерийским и штурмовым огнем, а затем продолжились с участием ВВС и беспилотников. Он добавил, что наземная операция официально началась с проникновения коммандос и сил специального назначения в районы поражения.

«Главная цель состоит в том, чтобы навсегда очистить горные районы на севере Ирака от террористов и обеспечить региональную стабильность», — пояснил эксперт.

Ранее Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков РПК на севере Ирака. В операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК.

С 1984 года бойцы Рабочей партии Курдистана ведут вооруженную борьбу за политические права курдов в Турции и создание автономии в ее составе. Перемирие между турецкими властями и курдами было прекращено в июле 2015-го.