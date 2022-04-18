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Раскрыт секрет поддержания в украинцах уверенности в скорой победе над Россией

Политолог Михеев: западные политики приезжают в Киев и говорят о скорой победе над Россией

Фото: Pixabay

Политолог Сергей Михеев в интервью изданию «Украина.ру» раскрыл секрет, как властям Украины удается поддерживать уверенность своих граждан в том, что страна в скором времени якобы победит Россию. По его словам, немаловажную роль в этом играют визиты западных политиков в Киев.

«Вот они (западные политики — прим. «Ленты.ру») приезжают, их там показывают, и по украинскому телевидению, и говорят: "Буквально немного — и все. В Москве уже всех ежиков съели, Путина не сегодня-завтра снесут!", российская армия остановилась, да еще поляки с прибалтами к нам приехали — победа близка»! Это влияет, несомненно, на общество», — заявил он.

По словам эксперта, в Киев приезжают лишь те, кто лоббирует интересы Украины внутри ЕС и НАТО. Кроме того, подобные визиты являются показательными для западного сообщества, подталкивая его к поддержке Украины, отметил Михеев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о готовности сражаться с Россией «и 10 лет». Он подчеркнул, что у него нет столько времени, а в действительности с украинским лидером «закончат» уже со дня на день.

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Марина Совина
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