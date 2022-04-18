Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Человечество призвали умываться без воды ради спасения планеты

The Guardian: переход на сухие средства для умывания спасет планету от засух и пластика

Фото: Unsplash

Ради спасения планеты от глобального потепления и кризиса отходов человечество призвали умываться без воды. За счет перехода на средства для ухода в твердых и сухих форматах удастся избежать засух, нехватки питьевой воды и загрязнения Земли пластиковым мусором, пишет The Guardian.

Речь идет о предметах личной гигиены, выпускающихся в виде плиток, порошков, пластинок или стиков без воды в составе, для использования которых жидкость требуется в маленьких объемах либо вовсе не нужна. В 2020 году на подобные средства приходилось 12 процентов глобального рынка уходовой косметики — в последние два года стремительный рост интереса к таким продуктам отметили в Европе и США на фоне желания достичь целей по климату. По прогнозам аналитиков компании Future Market Insights, к 2031 году продажи сухих средств для гигиены вырастут на 13,3 процента.

Создатель британского бренда косметики SBTRCT Бен Грейс отметил, что большинство средств для ухода за лицом и телом содержат от 60 до 80 процентов воды в составе. По мнению эксперта, за счет этого производители пытаются сэкономить на активных ингредиентах, но в результате чрезмерно расходуют природные ресурсы.

Материалы по теме:
Залезли в бутылку. Морских жителей лишили привычного дома и заставили поселиться в мусоре. Почему это опасно для планеты?
Залезли в бутылку.Морских жителей лишили привычного дома и заставили поселиться в мусоре. Почему это опасно для планеты?
29 марта 2022
Соль земли. Кварталы-призраки, пустота и грабежи: как добыча ископаемых заставила тысячи бразильцев покинуть свои дома
Соль земли.Кварталы-призраки, пустота и грабежи: как добыча ископаемых заставила тысячи бразильцев покинуть свои дома
11 апреля 2022

«Удаляя воду, мы удаляем пластик, а это означает, что твердые сухие продукты не только экономят воду и пластик, но и снижают выбросы ископаемого топлива», — заявила основательница новозеландского бренда Ethique Брианна Уэст. Ее компания выпускает не только средства по уходу за кожей и волосами, но и компостируемые в домашних условиях губные помады.

Эксперты убеждены, что продукты без воды в составе не только защищают планету от негативного воздействия, но и полезны для потребителей. Так, британский стартап Plus Body Wash выпускает средства для умывания и гели для душа в виде порошка в маленьких пакетиках, которые при контакте с водой полностью растворяются — подобные форматы удобно брать с собой в путешествия или в спортзал. Кроме того, при производства подобных товаров используется на 38 процентов меньше жидкости.

Бен Грейс подчеркнул, что нехватка чистой воды во всем мире является очень серьезной проблемой — доступа к нормальной питьевой жидкости не имеют более 840 миллионов человек. «Продолжать использовать ее без необходимости в качестве основного ингредиента в средствах по уходу за кожей просто нецелесообразно», — заключил специалист.

Ранее человечеству предложили отказаться от ряда других повседневных привычек ради предотвращения климатических изменений. Аналитики Credit Suisse выяснили, что пагубно влияют на планету частое мытье, видеоигры, употребление мяса и пива, а также покупка одежды и авиаперелеты.

Анна Аверьянова
Обсудить
Последние новости
Заявление Банка России о трансформации экономики разъяснили
«ВКонтакте» бесплатно поддержит новых авторов
Посол России обвинил США в краже российских активов
США задержали поставку F-16 Болгарии из-за боязни утечки данных в Россию
Семья пленного британца попросила поскорее обменять его на Медведчука
С могилы Жириновского украли ленту с посланием от сына
Названы разрушающие отношения черты характера
Курс евро опустился ниже 83 рублей
Названы самые популярные у россиян соцсети и мессенджеры
Канадская журналистка оценила отсутствие российских фигуристов на юниорском ЧМ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.