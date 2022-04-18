Совфеду предложили принять закон о сбежавших чиновниках

Движение «Здоровый Выбор» предложило Совфеду принять «Закон Чубайса»

Межрегиональное общественное движение «Здоровый Выбор» направило председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко проект федерального закона «О запрете занимать определенные должности в связи с проведением специальной военной операции на Украине», или «Закона Чубайса».

В рамках законопроекта предлагается лиц, которые занимали государственные и муниципальные должности, были депутатами разного уровня, занимали руководящие должности в государственных корпорациях и которые уволились или сложили полномочия по собственному желанию после 24.02.2022 и выехали за границу более чем на 40 дней, лишить права занимать такие должности в дальнейшем.

Такие лица, согласно законопроекту, «будут вноситься в специальный публичный реестр лиц, которым запрещено занимать определенные должности. По сути данный реестр будет функционировать по аналогии с функционирующим в данный момент реестром лиц, уволенных в связи с утратой доверия, известным широкой публике как "реестр коррупционеров"», говорится в письме.

При этом, в отличие от «реестра коррупционеров», согласно которому по истечении пятилетнего срока попавший в реестр человек исключается из него, «реестр Чубайса» предлагается сделать бессрочным.

В то же время в письме подчеркивается, что данный законопроект касается исключительно чиновников, сотрудников госкорпораций, сотрудников государственных СМИ и депутатов различного уровня. «Законопроект не должен касаться других категорий граждан — иначе нам не удастся избежать охоты на ведьм и попыток сводить таким образом бизнес-счеты», — говорится в письме.

По словам руководителя межрегионального общественного движения «Здоровый Выбор» Александра Корсунова, этот законопроект «четко отражает позицию большинства граждан РФ в отношении чиновников, которые в судьбоносный момент сбежали за границу пересидеть специальную военную операцию на Украине». «Страна должна знать и не забывать своих “героев”», — добавляет он.

