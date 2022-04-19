Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о второй фазе спецоперации на Украине

Песков переадресовал в МО России вопрос о второй фазе спецоперации на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о деталях второй фазы специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он заявил ТАСС.

19 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что на Украине начинается следующая фаза российской спецоперации. Глава МИД напомнил, что спецоперация направлена на «полное освобождение» Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, Лавров назвал причину спецоперации на Украине. По его словам, она кроется в самодовольстве западных стран после окончания Второй мировой войны.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент страны Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.