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Назван самый удачный фасон купальников для большой груди

Слитный купальник с драпированной чашкой назвали самым удачным фасоном для большой груди

Фото: Amazon

Покупатели Amazon назвали самый удачный фасон пляжной одежды для обладательниц большой груди. На соответствующие комментарии, появившиеся на маркетплейсе, обратил внимание журнал InStyle.

По мнению большинства пользователей, слитный женский купальник с драпированной объемной чашкой и широкими регулируемыми бретелями имеет все элементы, необходимые для поддержания груди третьего и больше размеров. В то же время, как отмечает издание, выбор в пользу моделей с тонкими лямками, напротив, может привести к «обвисанию» бюста в будущем.

Отмечается, что упомянутый фасон также позволяет регулировать декольте от глубокого V-образного до более закрытого. Кроме того, автор материала Николь Натале подчеркивает, что такой купальный костюм выглядит интереснее остальных за счет открытой спины. По словам журналистки, для создания выигрышного пляжного образа изделие рекомендуется сочетать со струящимися брюками плаццо или джинсовыми шортами.

Ранее в апреле женщинам c большой грудью показали способ носить одежду с глубоким декольте. По словам блогерши Харли Слотер, обладательницам объемных форм зачастую трудно подобрать незаметное нижнее белье под одежду с глубокими вырезами. По этой причине девушка придумала собственный метод, благодаря которому можно не опасаться, что грудь выпадет из декольте.

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Дарья Шляпужникова
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