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Джонни Депп предоставил доказательства насилия со стороны Эмбер Херд

Охранник Джонни Деппа показал фотографии с избитым актером

Фото: Ron Sachs / globallookpress.com

Голливудский актер Джонни Депп предоставил доказательства насилия со стороны бывшей жены, актрисы и модели Эмбер Херд. Об этом сообщает Sky News.

Во время суда между экс-супругами охранник Деппа Шон Бетт показал фотографии с избитым артистом. На снимках можно увидеть лицо звезды с царапинами и ранами. Ранее эти кадры нигде не публиковались.

Бетт заявил присяжным, что это он настоял на том, чтобы сделать фотографии. Он сказал Деппу, что побои необходимо заснять в качестве доказательства, если Херд вдруг решить выдвинуть обвинения против бывшего мужа. При этом охранник подчеркнул, что видел травмы актера, но никогда не был свидетелем насилия со стороны Херд.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Позднее Депп подал иск против бывшей жены и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

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Марина Погосян
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