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Детские поликлиники в Москве начнут работать по-новому

Ракова анонсировала переход всех детских поликлиник в Москве на электронные медкарты

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В 2022 году все детские поликлиники откажутся от использования медкарт в бумажном виде. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, две трети московских детских поликлиник уже начали использовать только электронные медкарты.

В направлении цифровизации здравоохранения мы не остановимся и будем развивать проекты. В этом году детские поликлиники переходят на ведение медкарт исключительно в электронном виде. Сейчас уже в двух третьих из них все бумажные карты собраны, заперты в специальных комнатах и в текущей деятельности врачи ими не пользуются

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

Отказываться от бумажных медкарт начали весной 2021 года. Пилот запустили в двух столичных поликлиниках, затем к ним начали присоединяться остальные. Благодаря проекту врачам больше не нужно дублировать всю информацию на бумаге, в связи с чем у них появилось больше времени на пациентов.

Но на этом преимущества электронных медкарт не заканчиваются. Для пациентов и их родителей новый формат документа удобен прежде всего тем, что рекомендации врача, результаты исследований, справки и другие медицинские сведения никогда не потеряются, поскольку хранятся в единой цифровой среде в электронном виде. Кроме того, они всегда доступны как врачу, так и пациентам на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». При желании любой раздел медкарты можно распечатать.

Как добавили в соцкомплексе, Москва на протяжении десяти лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. На данный момент основой этого процесса является единая цифровая платформа, которая обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза, лечения и до последующего наблюдения.

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Инга Разумовская
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