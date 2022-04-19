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Раскрыты детали гибели бывшего топ-менеджера Газпромбанка и его семьи

СК: первым на место гибели семьи бывшего топ-менеджера Газпромбанка приехал его водитель

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Первым на место гибели семьи бывшего топ-менеджера Газпромбанка Владислава Аваева прибыл его личный водитель. Об этом стало известно следователям, сообщает РБК.

Как рассказал изданию источник в полиции, в понедельник, 18 апреля, в 14:30 в дежурную часть по району Раменки поступило сообщение об убийстве в квартире жилого дома на Университетском проспекте. Выехавшие на место сотрудники полиции обнаружили в одной из комнат трехкомнатной квартиры тела трех человек: 50-летнего Владислава Аваева, 47-летней Елены Аваевой и 13-летней Марии Аваевой. У погибших на теле заметили огнестрельные ранения, однако предстоит установить, стали ли они причиной смерти.

Личный водитель Аваева рассказал, что не смог связаться с шефом по телефону и приехал к нему домой. Когда ему никто не открыл, он позвонил старшей дочери Аваева и попросил ее приехать — у девушки были свои ключи от квартиры матери. Источник уточнил, что дверь оказалась заперта изнутри.

В настоящий момент, по сведениям издания, рассматриваются несколько версии произошедшего. Приоритетная — мужчина убил семью, после чего покончил с собой.

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Варвара Кошечкина
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