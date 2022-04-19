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Посольство Казахстана на Украине отправило в Киев двух сотрудников

Посольство Казахстана на Украине направило в Киев военного атташе и дежурного коменданта

Фото: Yevhen Kotenko / Globallookpress.com

Посольство Казахстана на Украине направило двух своих сотрудников в Киев. Об этом сообщил официальный представитель казахского МИД Айбек Смадияров, передает ТАСС.

Он рассказал, что недавно посол республики на Украине Дархан Калетаев посещал Казахстан для консультаций, по итогам которых было принято решение вернуть в Киев «для постоянной дислокации» военного атташе и дежурного коменданта.

Смадияров отметил, что казахстанское диппредставительство продолжит работу во Львове, а посол и прочие сотрудники будут периодически посещать украинскую столицу, поскольку здание посольства там «более приспособлено для необходимой работы и оказания консульских услуг» и «имеет все необходимые технические коммуникации для документооборота».

Дипломат также добавил, что размещение диппредставительства во Львове обусловлено продолжающимся процессом эвакуации граждан Казахстана и вопросами обеспечения их безопасности.

9 марта казахстанских дипломатов на Украине перевезли из Киева во Львов из-за ухудшения ситуации в украинской столице.

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Алевтина Запольская
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