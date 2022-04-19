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В Словакии потребуют отставки правительства из-за передачи Украине С-300

Pravda: оппозиция Словакии призовет кабмин уйти в отставку из-за передачи Украине С-300

Фото: Bundas Engler / Reuters

Оппозиционная партия Словакии «Направление — социальная демократия» в ближайшее время призовет правительство страны уйти в отставку из-за передачи Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Об этом сообщает газета Pravda.

По данным газеты, возглавляемые бывшим премьером Словакии Робертом Фицо социал-демократы намерены потребовать созыва внеочередного заседания Национального совета (парламента) для решения вопроса о вынесении кабмину вотума недоверия.

О своих планах подать ходатайство о смещении правительства «Направление — социальная демократия» объявила еще 8 апреля, однако не сделала этого из-за предстоящих пасхальных праздников. Зампред партии Любош Блага заявлял, что правительство премьер-министра Эдуарда Хегера поставило весь мир под угрозу, когда пожертвовало Киеву систему С-300 «без адекватной компенсации».

8 апреля стало известно, что Словакия передала Украине ЗРК С-300. Передача комплекса противовоздушной обороны Вооруженным силам Украины проходила тайно, процесс занял два дня.

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Алина Гончарова
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