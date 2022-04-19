Объяснена заинтересованность США в затяжном конфликте на Украине

Политолог Козюлин заявил, что США хотят ослабить Россию затяжным конфликтом на Украине

Соединенные Штаты стремятся ослабить Россию и поэтому хотят, чтобы она как можно дольше находилась в состоянии конфликта с Украиной. Так заинтересованность США в затяжном кризисе объяснил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин в беседе с «Лентой.ру».

По словам политолога, самый угрожающий для Вашингтона сценарий — это более тесное сотрудничество России и Китая, укрепление странами своей экономической и военной мощи и их совместные усилия по оказанию давления на Запад. Даже при отсутствии прямых столкновений такой сценарий создавал бы серьезные угрозы как для самих Соединенных Штатов, так и для «коллективного Запада».

«Цель США не в том, чтобы "утопить в крови" Россию и Украину. А сделать жизнь российского народа тяжелее настолько, чтобы народ восстал, произошел переворот и к власти пришел прозападный лидер», — заявил Козюлин. По его словам, в Вашингтоне рассчитывают, что при таком раскладе Москва будет идти «в фарватере» США и присоединится к западному давлению на Китай. Этой цели, в частности, служат вводимые против России санкции.

Ранее японский политолог Дзюн Китамура заявил, что военно-промышленный комплекс США сильно обогащается на украинском конфликте, поэтому метод утверждения своей гегемонии чужой кровью будет и в дальнейшем активно тиражироваться Вашингтоном. По мнению эксперта, кризис на Украине, и, возможно, на Тайване — это «неплохие истории» для Вашингтона.

