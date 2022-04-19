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Борисов заявил об отсутствии дефицита высокоточного оружия у военных

Вице-премьер Борисов сообщил, что ОПК обеспечивает армию высокоточным оружием

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обеспечивают потребности Вооруженных сил России в высокоточном оружии. Об отсутствии дефицита высокоточных систем в интервью RT сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Теперь о том, хватит или не хватит. Все последние государственные программы вооружения, начиная с 2011 года, особое внимание уделяли как раз созданию и массовому поступлению в войска высокоточного оружия, наращивая год от года производственные возможности нашего оборонно-промышленного комплекса. Сегодня мы обеспечиваем практически все потребности наших вооруженных сил в этом эффективном оружии», — сообщил он.

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Вице-премьер отметил, что крылатыми ракетами «Калибр» оснащены практически все надводные и подводные корабли Военно-морского флота (ВМФ), включая дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что внедрение новых систем связи позволило сократить время доведения целеуказания до ракет «Калибр» и «Кинжал».

В марте в Объединенной судостроительной корпорации сообщили, что в 2022 году на предприятии «Адмиралтейские верфи» заложит две подводные лодки проекта 677 «Лада», которые несут ракеты «Калибр».

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Даниил Иринин
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