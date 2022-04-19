Юлианна Караулова рассказала о послеродовой депрессии

Певица Юлианна Караулова откровенно рассказала о послеродовой депрессии

33-летняя российская эстрадная певица Юлианна Караулова рассказала о том, что столкнулась с послеродовой депрессией. Об этом артистка поведала в интервью «7Дней.ru».

По словам звезды, на третий день после родов она почувствовала себя плохо, однако подавленное состояние продлилось у нее всего одни сутки. «Я просто весь день рыдала. Понимала, что реву без повода. Мне было жалко себя. Я понимала, что рядом лежит ребенок — и это невероятное счастье. Но просто не могла остановиться. На следующий день меня отпустило. Я думаю, все дело в гормонах», — поделилась знаменитость.

Караулова также поведала, что очень быстро вошла в рабочий режим после рождения сына и практически не сидела в декрете. Спустя три недели после родов девушка посетила музыкальную премию, а через полтора месяца отправилась на гастроли.

«Это было мое желание. Я обожаю свою работу. Для меня это было наоборот сменой картинки. Хотя, конечно, я очень скучала и переживала», — призналась певица.

В мае прошлого года исполнительница впервые стала мамой, родив своему возлюбленному, саунд-продюсеру Андрею Черному, сына.

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