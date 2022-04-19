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Российскому математику дали 15 лет колонии за развращение дочери

Екатеринбургского математика осудили на 15 лет за развращение пятилетней дочери

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Российскому математику дали 15 лет колонии строгого режима по обвинению в развращении пятилетней дочери. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает издание E1.ru.

По данным издания, бывшего преподавателя математики Уральского федерального университета (УрФУ) задержали правоохранители осенью 2019 — бывшая жена россиянина написала заявление о домогательствах к их общей дочери. Заявлению предшествовал длительный конфликт: после развода бывшие супруги часто ссорились. Мужчина утверждал, что бывшая пассия препятствовала его общению с дочерью.

Одно из доказательств — скрытая запись на веб-камеру, на которой видно, как мужчина выходит из ванной раздетым и одевается на ходу. Подсудимый на процессе заявил, что это было не на виду у дочери. Также мать потерпевшей заявила, что дочь рассказала ей о домогательствах со стороны отца.

Преподаватель по совету юриста делал аудиозаписи всех встреч с ребенком. На них нет каких-либо намеков на домогательства; они приобщены к делу, но на вердикт не повлияли. Защита осужденного намерена оспорить решение суда.

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Леонид Микуляк
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