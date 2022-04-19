Еще в одном российском городе запустят метро

Министр транспорта Пермского края Алякринский сообщил о запуске наземного метро в Перми

В Перми запустят наземное метро — кольцевое движение скоростных электропоездов «Ласточка» начнется в ближайшие две недели, сообщает URA.RU. Путь электрички по кольцу будет занимать около 50 минут.

О начале эксплуатации наземного метро в этом российском городе сообщил министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский. Впервые о предстоящем запуске скоростного метро в Перми краевые власти объявили еще два года назад.

По данным издания, проект наземного метро в Перми будет реализован в два этапа. В рамках первого, рассчитанного на 2021-2024 годы, появится один кольцевой маршрут, соединяющий лево- и правобережную части Перми. Кроме того, будет возведен транспортно-пересадочный узел «Пермь-II». На втором этапе (до 2030 года) появятся Пермские диаметры — железнодорожные линии, связанные с Пермским кольцом.

Полноценное метро в Перми планировали построить с 1980-х, но в связи с тяжелой экономической ситуацией 1990-х годов его проектирование было сначала приостановлено, а затем фактически прекращено. В начале 2000-х к обсуждению возобновления строительства метро вернулись, однако в итоге подземку в городе так и не запустили.