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Экс-президент Молдавии раскритиковал запрет георгиевской ленты

Экс-президент Молдавии Додон призвал граждан республики выйти на Марш Победы 9 мая

Фото: Globallookpress.com

Экс-президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал утвержденный властями республики запрет георгиевской ленты и призвал граждан выйти на Марш Победы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению бывшего главы государства, запретом власти пытаются отвлечь жителей от насущных проблем. «Госпожа президент Майя Санду, бороться с символами легче, чем бороться с бедностью? Вам не стыдно манипулировать общественным мнением и отвлекать внимание граждан от настоящих социальных проблем, когда люди едва выживают?» — написал Додон.

В заключение экс-президент призвал граждан выйти 9 мая на Марш Победы.

19 апреля стало известно, что Санду утвердила одобренный парламентом запрет на георгиевскую ленту. Он вступит в силу после официального обнародования.

Ранее парламент Молдавии одобрил запрет на хранение и ношение георгиевской ленточки, а также атрибутики с латинскими буквами V и Z. Нарушителям будут грозить крупный штраф или общественные работы.

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Алевтина Запольская
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