В Госдуме ответили попросившему убежища в России экс-депутату Рады

Депутат Госдумы Белик заявил, что Кива просит убежище в России, чтобы избежать репрессий

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерен попросить политическое убежище не в «свободной» Европе, а в России, где действительно могут защитить и отстоять правду. Так на просьбу Кивы ответил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По его словам, западные страны постоянно обвиняют Россию в отсутствии демократических институтов, однако на данный момент оппозиционный депутат просит защиту в нашей стране, чтобы избежать репрессий. «Я хочу обратиться к коллегам-парламентариям, которые, находясь на Украине, сохранили совесть и не поддерживают преступный киевский режим: если нужно, вы можете попросить убежище в России», — уточнил Белик.

Он подчеркнул, что «Украина пожинает плоды 2014 года». Теперь оппозиционные депутаты боятся за свою жизнь, поэтому вынуждены эмигрировать, заключил политик.

19 апреля экс-депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива решил попросить защиту и политическое убежище в России. Он отметил, что украинская власть «нарушает все нормы закона, морали и здравого смысла», «осуществляет физическое устранение неугодных» и «отпускает преступников из тюрем для совершения военных преступлений».