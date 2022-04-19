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Россиянам назвали способ отличить оригинальные духи от подделки

ЦРПТ выявил около 700 тысяч нарушений в парфюмерной отрасли в России за три месяца

Фото: Unsplash

Отличить оригинальные духи или туалетную воду от нелегального товара можно с помощью обязательной маркировки. Об этом рассказал «Известиям» руководитель управления безакцизных товарных групп Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Кирилл Волков.

По его словам, отсутствие маркировки с вероятностью 100 процентов говорит о том, что это подделка. При ее наличии эксперт рекомендовал россиянам проверить товар и сравнить информацию с помощью приложения «Честный знак». Волков также добавил, что другим важным фактором является декларация соответствия. Соответствующие данные о ней должны быть нанесены на упаковку или прилагаться к коробке.

По данным издания, за первые три месяца 2022 года ЦРПТ зафиксировал около 700 тысяч нарушений в парфюмерной отрасли, из низ 279 тысяч случаев приходится на Москву. При этом объем продукции, в которой выявлены отклонения, эквивалентен 1,1 миллиарду рублей.

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Ксения Назарова
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