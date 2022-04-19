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Премьер Армении прибыл с визитом в Россию

Премьер Армении Пашинян прибыл с двухдневным визитом в Россию
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с двухдневным визитом в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

В аэропорту Пашиняна встретили замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко и директор Департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев. Отмечается, что вместе с премьер-министром в Россию прибыли еще несколько должностных лиц, в том числе вице-премьер Мгер Григорян и глава МИД Арарат Мирзоян.

В Москве у премьера запланированы встречи с президентом России Владимиром Путиным, главой правительства Михаилом Мишустиным, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Ранее стало известно, что 19 апреля Пашинян посетит Россию и обсудит с Путиным реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, которые были заключены между Ереваном, Баку и Москвой в 2020 и 2021 годах.

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Алевтина Запольская
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