Сбившего насмерть бойца СОБР россиянина отправили в колонию на 13 лет

В Петербурге осудили на 13 лет мужчину, сбившего насмерть бойца СОБР на Пулковском шоссе

Санкт-Петербургский городской суд отправил в колонию строгого режима на 13 лет россиянина Алексея Покрепо, сбившего насмерть бойца СОБР «Гранит». Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Также суд удовлетворил иск на сумму в 5 миллионов рублей в пользу потерпевшей стороны. Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, утром 9 ноября 2021 года на Пулковском шоссе в Пушкинском районе сотрудники СК, МВД и Росгвардии проводили спецоперацию по задержанию телефонных мошенников, которые занимались обманом граждан под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду в ДТП. Один из подозреваемых находился за рулем автомобиля Fiat Ducato.

Увидев росгвардейцев, преградивших ему путь, он сбил одного бойца, переехал его и скрылся. От полученных ранений правоохранитель скончался на месте. Менее чем через час водителя задержали. Погибшего подполковника Евгения Захарова посмертно представили к ордену Мужества.