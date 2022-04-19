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В Астрахани проходит выставка картин из собрания Русского музея

В Астрахани проходит выставка картин из собрания Русского музея

Изображение: картина Алексея Саврасова «Разлив Волги под Ярославлем»

В Астраханской государственной картинной галерее имени Догадина проходит выставка Выдающиеся художники из собрания Государственного Русского музея. Об этом сообщается на портале «Культура.рф».

Экспозиция объединяет более 65 картин Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Перова, Ивана Шишкина, Николая Ярошенко, Григория Мясоедова, Владимира Маковского, Алексея Саврасова и других художников.

«Участники Товарищества передвижных художественных выставок стремились правдиво изображать окружающую действительность. Они хотели приблизить искусство к народу, сделать его доступным и понятным современникам. Именно благодаря передвижникам в русской живописи утвердилась тема крестьянской жизни», — говорится в публикации.

Там отмечается, что значительная часть выставки посвящена женским образам в творчестве передвижников.

Ранее сообщалось, что музей имени Врубеля в Омске выпустил свой парфюм, вдохновленный работами художника. Духи создала парфюмер из Пермского края Виола Новоселова, основываясь на плафонах Врубеля с изображением цветов: «Розы и орхидеи», «Хризантемы», «Желтые розы». Художник создал их в 1894 году для особняка на Поварской улице в Москве.

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Сергей Истомин
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