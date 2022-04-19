В правительстве объяснили увеличение объема кредитов другим странам

Минфин объяснил рост объема кредитов другим странам выполнением дорогостоящих проектов

Министерство финансов объяснило увеличение объема кредитов другим странам выполнением Россией дорогостоящих этапов зарубежных проектов и снижением курса рубля, сообщает РБК.

В марте 2022 года из федерального бюджета были выделены средства на поставки российских товаров, работ и услуг в рамках экспортных госкредитов, а также на реализацию межправительственных соглашений, заключенных в предыдущие годы. Объем выделенных средств составил 81,6 миллиарда рублей, — этот показатель близок к рекордному. Минфин не уточнил, на финансирование проектов в каких странах были направлены средства, но опрошенные РБК эксперты назвали наиболее вероятными претендентами Иран и Белоруссию.

В правительстве объяснили, что рост объема кредитов по сравнению с мартом 2021 года обусловлен реализацией дорогостоящих проектов в соответствии с графиком. Также сказался рост курсов евро и доллара — в этих валютах заключаются внешнеторговые контракты.

По информации Всемирного банка, на конец 2020 года крупнейшими должниками России по двусторонним госкредитам стали Белоруссия (8,3 миллиарда долларов), Бангладеш (3,3 миллиарда долларов) и Венесуэла (3,1 миллиарда долларов).

В марте курс доллара превысил отметку в 120 рублей, а курс евро — в 132 рубля. В апреле курсы валют стабилизировались и опустились до 84 и 93,6 рубля соответственно. Однако у россиян все еще возникают трудности с покупкой наличной валюты в банках, продажу которой возобновили 18 апреля. Приобрести ее по биржевому курсу оказалось сложно, так как во многих отделениях наличные отсутствуют, в то время как в небольших кредитных организациях курс на четверть превышал биржевой.