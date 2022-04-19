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В правительстве объяснили увеличение объема кредитов другим странам

Минфин объяснил рост объема кредитов другим странам выполнением дорогостоящих проектов

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Министерство финансов объяснило увеличение объема кредитов другим странам выполнением Россией дорогостоящих этапов зарубежных проектов и снижением курса рубля, сообщает РБК.

В марте 2022 года из федерального бюджета были выделены средства на поставки российских товаров, работ и услуг в рамках экспортных госкредитов, а также на реализацию межправительственных соглашений, заключенных в предыдущие годы. Объем выделенных средств составил 81,6 миллиарда рублей, — этот показатель близок к рекордному. Минфин не уточнил, на финансирование проектов в каких странах были направлены средства, но опрошенные РБК эксперты назвали наиболее вероятными претендентами Иран и Белоруссию.

В правительстве объяснили, что рост объема кредитов по сравнению с мартом 2021 года обусловлен реализацией дорогостоящих проектов в соответствии с графиком. Также сказался рост курсов евро и доллара — в этих валютах заключаются внешнеторговые контракты.

По информации Всемирного банка, на конец 2020 года крупнейшими должниками России по двусторонним госкредитам стали Белоруссия (8,3 миллиарда долларов), Бангладеш (3,3 миллиарда долларов) и Венесуэла (3,1 миллиарда долларов).

В марте курс доллара превысил отметку в 120 рублей, а курс евро — в 132 рубля. В апреле курсы валют стабилизировались и опустились до 84 и 93,6 рубля соответственно. Однако у россиян все еще возникают трудности с покупкой наличной валюты в банках, продажу которой возобновили 18 апреля. Приобрести ее по биржевому курсу оказалось сложно, так как во многих отделениях наличные отсутствуют, в то время как в небольших кредитных организациях курс на четверть превышал биржевой.

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Платон Щукин
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