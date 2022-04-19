Названы необходимые для яркого секса лайфхаки

The Sun: чем дольше спит женщина, тем выше ее либидо

Обозреватель и постоянный автор The Sun Кэти Дочерти, ссылаясь на работы психологов и сексологов, в своей статье назвала лайфхаки, необходимые для яркого секса.

Эксперты издания The Journal Of Sexual Medicine, ранее проводя исследования, выяснили, что есть способы улучшить уже, казалось бы, совсем угасшую сексуальную жизнь.

Сексологи установили, что женщины не просто так жалуются на усталость, недосып и нежелание предаваться интимным утехам. Как выяснилось, чем дольше спит женщина, тем выше ее либидо.

Также сексотерапевты рекомендуют отправляться в бассейн, в идеале — вместе. Несколько занятий в неделю повышают выносливость и тренируют дыхательную систему. Благотворительная организация по изучению сердечно-сосудистых заболеваний A British Heart Foundation ранее выяснила, что лучшими любовниками становятся пловцы.

Дочерти советуют есть устриц, давно известный афродизиак. Этот деликатес, по ее словам, богат аргинином, аминокислотой, улучшающей кровоток. Продуктами с высоким содержанием аргинина также являются рыба, курица и индейка. Также сексолог заметила, что теплый воздух в комнате идеально нагревает тела во время занятий любовью, что усиливает кровоток и возбуждение.

Ученые из университета Кентукки выяснили, что грязные слова за пределами спальни возбуждают партнеров. А влюбленные, которые часто разговаривают о сокровенном, более довольны интимной жизнью, чем те, кто этого не делает. Секс, пишет Дочерти, должен стать первым пунктом в списке дел на день, а мусор и невымытая посуда подождут. Исследователи также выяснили, что те, кто ставят интимную близость не в приоритет, недовольны ее качеством.

По словам Дочерти, пары, которые смотрят друг другу в глаза, имеют более крепкие отношения. Она объясняет это тем, что, организм человека при этом начинает производить фенилэтиламин, химический элемент любви. Поцелуи вне пределов спальни, продолжает она, делают отношения более крепкими, а во время секса увеличивают количество оргазмов.

Обозреватель добавила, что ученые выяснили интересную деталь: женщины, занимавшиеся сексом с доминантными самцами, получали меньше удовольствии от физической любви, чем те дамы, которые выбирали в партнеры слабых мужчин.

И одним из главных секретов отличного секса Кэти Дочерти назвала умение расслабиться. «Примите теплую ароматную ванну, послушайте приятную музыку, а затем — отправляйтесь в спальню», — посоветовала она.

Ранее сексолог назвала самый странный мужской повод гордиться собой в постели. Оказалось, что мужчины намеренно игнорируют женские эрогенные зоны и с гордостью рассказывают о незнании женской анатомии.