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Стволовые клетки впервые синтезировали путем химического перепрограммирования

Nature: разработан метод производства стволовых клеток с помощью химических веществ

Фото: Shutterstock

Специалисты из Пекинского университета впервые смогли синтезировать стволовые клетки человека путем химического перепрограммирования соматических клеток. Результаты исследования описаны в журнале Nature.

Ранее для возврата соматических клеток в состояние плюрипотентных стволовых клеток использовались составные частицы самих клеток, например цитоплазма ооцитов. Китайские ученые смогли разработать группу химических веществ, которые позволяют получить индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, обладающие функционалом эмбриональных стволовых клеток. Эти клетки могут быть преобразованы в клетки тканей любого типа: эпителиальную, хрящевую, мышечную и другие.

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По мнению ученых, этот метод гораздо дешевле, легче и безопаснее для применения в клинической практике, чем предыдущие варианты преобразования и синтезирования стволовых клеток.

В марте 2022 года российские исследователи из Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта разработали инновационный способ доставки лекарств с помощью стволовых клеток.

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Елена Апазиди
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