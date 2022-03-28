Создан способ доставки лекарств с помощью стволовых клеток

Ученые из БФУ создали способ доставки лекарств с помощью мезенхимальных стволовых клеток

Отечественные ученые из Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта создали инновационный способ доставки лекарств с помощью стволовых клеток. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки.

В ходе исследования специалисты рассмотрели in vitro воздействие синтетических полимерных микрокапсул на клеточную морфологию, ультраструктуру и биологическую активность мезенхимальных стволовых клеток (МСК). Выяснилось, что в эти клетки возможно интегрировать микрокапсулы без повреждения клеточной целостности, сохраняя ее способность перемещаться. Кроме того, с помощью этого метода секреция цитокинов остается слабой, что имеет значение для предотвращения избыточного воспаления.

Полученные результаты ученые планируют использовать в регенеративной медицине, так как новая технология обладает высоким дифференцировочным потенциалом, а также способна снижать воспаление и благотворно воздействовать на иммунную систему. В будущем МСК может применяться для доставки лекарственных средств к конкретным органам и тканям, где происходят патологические процессы, например, для лечения рака, инсульта или других заболеваний.

В январе 2022 израильские специалисты из Института Вейцмана разработали ранний способ культивирования стволовых клеток человека. Они планируют использовать эту разработку для выращивания органов, которые можно будет трансплантировать между разными видами.

