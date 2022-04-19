Британия поставит Украине бронированные ракетные установки Stormer

Источники в Минобороны Британии сообщили о поставке установок Stormer HVM на Украину

Лондон поставит Киеву несколько бронированных ракетных установок Stormer HVM, сообщает The Sun со ссылкой на источники в Минобороны Великобритании.

По информации издания, 13-тонная боевая машина способна поражать низколетящие вертолеты и самолеты противника. Для управления установкой, которая использует противовоздушные ракеты Starstreak, требуется экипаж из трех человек — водителя, командира и стрелка.

Уточняется, что установки могут быть отправлены транспортным самолетом C-17 на Украину в течение нескольких дней.

По словам бывшего командующего британскими войсками в Афганистане полковника Ричарда Кемпа, установка Stormer с ракетами Starstreak значительно усилит боеспособность Украины.

В свою очередь доктор Алан Мендоза из аналитического центра по безопасности Общества Генри Джексона заявил, что «эти машины — лучший комплект, который когда-либо был отправлен на Украину».

16 апреля канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским распространила заявление, в котором говорится, что британские власти продолжат поставлять вооружения на Украину.