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Британия поставит Украине бронированные ракетные установки Stormer

Источники в Минобороны Британии сообщили о поставке установок Stormer HVM на Украину

Фото: Holger Hollemann / dpa / Globallookpress.com

Лондон поставит Киеву несколько бронированных ракетных установок Stormer HVM, сообщает The Sun со ссылкой на источники в Минобороны Великобритании.

По информации издания, 13-тонная боевая машина способна поражать низколетящие вертолеты и самолеты противника. Для управления установкой, которая использует противовоздушные ракеты Starstreak, требуется экипаж из трех человек — водителя, командира и стрелка.

Уточняется, что установки могут быть отправлены транспортным самолетом C-17 на Украину в течение нескольких дней.

По словам бывшего командующего британскими войсками в Афганистане полковника Ричарда Кемпа, установка Stormer с ракетами Starstreak значительно усилит боеспособность Украины.

В свою очередь доктор Алан Мендоза из аналитического центра по безопасности Общества Генри Джексона заявил, что «эти машины — лучший комплект, который когда-либо был отправлен на Украину».

16 апреля канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским распространила заявление, в котором говорится, что британские власти продолжат поставлять вооружения на Украину.

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Варвара Кошечкина
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