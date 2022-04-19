Вооруженные силы Японии провели учения с атомным авианосцем США

Япония и США провели 10-дневные учения с участием атомного авианосца Abraham Lincoln

Вооруженные силы Японии на протяжении 10 дней проводили крупномасштабные учения с ударной группой Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом рассказал министр обороны Японии Нобуо Киси, передает ТАСС.

Мероприятия проходили в Восточно-Китайском и Японском морях и завершились 17 апреля.

Уточняется, что группу ВМС США возглавлял атомный авианосец Abraham Lincoln. Со стороны Японии участие в учениях принимали ракетные эсминцы, силы ВВС и мобильные амфибийные силы. Как отметил глава японского военного ведомства, страны «продемонстрировали, что поддерживают отличную степень взаимодействия и могут предотвратить попытки одностороннего силового изменения ситуации в регионе».

Ранее Япония и США подписали соглашение о расходах на содержание американских военных баз. Встреча сторон состоялась в формате «два плюс два», в ней участвовали главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. Всего в Японии находятся более 50 тысяч военнослужащих США.