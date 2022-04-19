В Нижнем Новгороде пройдет выставка известного художника-акварелиста

Выставка работ Владимира Рекина будет проходить в Нижнем Новгороде с 23 апреля по 22 мая

Известный нижегородский художник-акварелист Владимир Рекин проведет выставку своих работ в Нижегородском государственном художественном музее. В пресс-службе музея уточнили, что выставка «Плывущие образы акварели», приуроченная к 80-летию творческой деятельности художника, будет проходить с 23 апреля по 22 мая.

Экспозиция включает порядка 40 акварелей, выполненных в жанре портрета, натюрморта и пейзажа. Большая часть представленных работ была создана Рекиным в последние годы. Кроме того, жителям и гостям города обещают показать несколько знаковых работ для творчества художника, которые были созданы им в разные годы.

В музее отметили, что помимо пейзажей будут также представлен редкий для акварели жанр — портрет в интерьере, при работе с которым художники стараются не просто точно запечатлеть внешность человека, но и создать вокруг него особое живописное пространство.

Художник Владимир Иванович Рекин появился на свет в 1942 году в городе Горьком. С 1975 года он является членом Союза художников России. С 1975 он стал одним из постоянных участников многочисленных художественных выставок в России и за рубежом.

Ранее сообщалось, что в США предложили бесплатное жилье для художников на острове Говернорс в Нью-Йорке. Культурные организации запустили программу, предоставляющую творческим людям возможность пожить в оазисе несколько недель.

