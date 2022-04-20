США уличили в желании накачать Киев вооружениями и добиться эскалации конфликта

РИА Новости: США взяли курс на эскалацию конфликта за счет накачки Украины вооружениями

США однозначно взяли курс на эскалацию конфликта на Украине, ради этого они накачивают страну вооружениями, считает дипломатический источник в Москве. Его цитирует РИА Новости.

«С учетом позиции, которую формулируют и на каждодневной основе воспроизводят американские официальные представители, я думаю, нет места для какого-то конструктивного вклада», — подчеркнул он. Дипломат также уличил Вашингтон в воинственных заявлениях, которые формируют непригодную для переговоров среду.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что шансы на успех российско-украинских переговоров тают с каждым днем. «Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры», — отметил политик. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военная операция продолжится в любом случае. Неважно, захочет ли Украина поддерживать контакты или нет.