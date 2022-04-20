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США уличили в желании накачать Киев вооружениями и добиться эскалации конфликта

РИА Новости: США взяли курс на эскалацию конфликта за счет накачки Украины вооружениями

Фото: Efrem Lukatsky / AP

США однозначно взяли курс на эскалацию конфликта на Украине, ради этого они накачивают страну вооружениями, считает дипломатический источник в Москве. Его цитирует РИА Новости.

«С учетом позиции, которую формулируют и на каждодневной основе воспроизводят американские официальные представители, я думаю, нет места для какого-то конструктивного вклада», — подчеркнул он. Дипломат также уличил Вашингтон в воинственных заявлениях, которые формируют непригодную для переговоров среду.

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Виктория Кондратьева
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