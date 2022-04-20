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Скидками «Аэрофлота» воспользовались более 140 тысяч пассажиров

«Аэрофлот» подвел итоги распродажи авиабилетов, проходившей в период с 4 по 12 апреля

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В текущих условиях «Аэрофлот» не видит «явных предпосылок для роста тарифов на пассажирские авиаперевозки в предстоящем летнем сезоне, который по традиции является наиболее активным». Об этом заявил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский. «Со своей стороны, Группа "Аэрофлот" и дальше будет уделять особое внимание доступности авиаперевозок для жителей страны», — добавил он.

Накануне крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» подвел итоги акции по продаже авиабилетов по сниженным ценам, проходившей в период с 4 по 12 апреля 2022 года. По данным авиакомпании, возможностью приобрести авиабилеты со скидкой на рейсы в мае воспользовались более 140 тысяч пассажиров. Средний размер скидки составил 30-35 процентов.

Наиболее популярными направлениями при покупке билетов стали: МоскваСанкт-Петербург, Москва — Сочи, Москва — Екатеринбург, Москва — Минеральные Воды, Санкт-Петербург — Сочи.

По словам Сергея Александровского, акция оказалась очень востребованной среди пассажиров. «Нам удалось поддержать их в планировании поездок на майские праздники, а также дать в целом стимул к увеличению спроса на путешествия в течение всего месяца», — отметил он.

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Татьяна Романова
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