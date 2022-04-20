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Парикмахер назвала самое модное окрашивание весны 2022 года

Парикмахер Кристен Эсс назвала технику бебилайтс самым модным окрашиванием весны 2022 года

Фото: Mark Ryan Salon

Парикмахер из Лос-Анджелеса Кристен Эсс назвала технику бебилайтс самым модным окрашиванием весны 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Allure.

По словам специалистки, бебилайтс является разновидностью мелирования — техники, которая была особенно актуальна в 2010-х годах. «Раньше бебилайтс называлось "сверхтонкое плетение". Мастер берет для окрашивания только тонкие пряди в небольшом количестве и тонирует их в светлый цвет», — объяснила эксперт суть трендового цвета.

Кроме того, парикмахер отметила, что бебилайтс часто путают с балаяжем, но это две разные техники окрашивания. «Главное в бебилайтсе расположить пряди так, чтобы они не контрастировали с вашим природным цветом. Переход должен мягким и плавным. В результате окрашивания должен получиться эффект естественно выгоревших на солнце волос», — рассказала Эсс.

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Стилистка в беседе с изданием также подчеркнула, что бебилайтс повреждает волосы меньше, чем балаяж или традиционное мелирование. Как оказалось, при данном окрашивании тонкая прядь внутри фольги быстрее обрабатывается красителем, а он, в свою очередь, меньше воздействует на внутреннюю структуру волоса.

Помимо этого, Эсс обратила внимание читателей на то, что трендовый цвет не требует сложного ухода. Однако, чтобы сохранить блеск и сияние волос, она рекомендует использовать специализированные шампунь и кондиционер для окрашенных волос.

Раннее в апреле модные редакторы портала Hypebae перечислили лучшие стрижки для тонких волос. Среди актуальных причесок оказались глубокий боковой пробор, боб-каре с челкой, длинные многослойные локоны, французский твист, боб длиною до плеч и асимметричное пикси.

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Мария Винар
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