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Подполковнику МВД Татарстана дали условный срок по делу о взятках

Экс-главу центра информтехнологий МВД Татарстана Самигуллина осудили условно за взятки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Экс-главу центра информтехнологий, связи и защиты информации МВД Татарстана подполковника Ленара Самигуллина осудили на год лишения свободы условно по делу о получении взяток. Об этом «Ленте.ру» в среду, 20 апреля, сообщил представитель Следственного комитета России (СКР) по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Версия следствия такова: Самигуллин попросил оплатить два банкета общей стоимостью 175 тысяч рублей в качестве взятки представителя столичной компании за помощь в заключении контрактов на поставку систем радиосвязи для МВД Татарстана. Банкеты были проведены для сотрудников центра, который возглавлял Самигуллин.

Подполковнику предъявили обвинения по двум эпизодам, на допросе он признал свою вину. Действия полицейского исключили возможность какой-либо экономии выделенных бюджетных денег: они были использованы в полном объеме в сумме более 50 миллионов рублей. Под суд фигурант пошел по статье «Превышение должностных полномочий» УК РФ, в итоге ему дали один год лишения свободы условно.

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Леонид Микуляк
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