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Подполковника МВД Татарстана арестовали по делу о взятках

Суд взял под домашний арест главу центра информтехнологий МВД Татарстана по делу о взятках

Фото: «БИЗНЕС Online»

Советский районный суд Казани избрал меру пресечения начальнику центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД Татарстана подполковнику Ленару Самигуллину, в отношении которого возбуждено уголовное дело о получении взяток. Об этом сообщает издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Полицейский отправлен под домашний арест до 12 марта. Он, по версии следствия, взял 175 тысяч рублей в качестве взятки у представителя московской компании за помощь в заключении контрактов на поставку систем радиосвязи МВД Татарстана.

Самигуллину предъявлено обвинения по двум эпизодам, на допросе он признал свою вину.

24 декабря 2021 года сообщалось о задержании сотрудника Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве за получение взятки от свидетеля по уголовному делу. Полицейский пообещал ему не привлекать в качестве обвиняемого по делу о незаконной банковской деятельности. За свою помощь сотрудник МВД сначала потребовал три миллиона долларов, но затем согласился на три миллиона рублей.

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Любовь Ширижик
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