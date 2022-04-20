В Башкирии проснулись медведи

В башкирском парке «Мурадымовское ущелье» проснулись медведи

В башкирском парке «Мурадымовское ущелье», расположенном в Кугарчинском и Зилаирском районах, от зимней спячки проснулись медведи. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на министерство экологии региона.

Инспектор парка Юрий Нефедьев обнаружил отпечатки медвежьих лап во время ежедневного обследования территории 12 апреля. Звери проснулись на несколько дней раньше по сравнению с 2021 годом.

Туристам, собирающимся посетить парк, в Минэкологии посоветовали ознакомиться с правилами поведения. «Если вы собрались в лес, не бросайте пищевые отходы где попало: запахи могут привлекать медведей. С собой не следует брать сильно пахнущие продукты и предметы бытовой химии. В лесу старайтесь быть шумными. Медведи не любят посторонних звуков», — напомнили в региональном ведомстве.

Отмечается также, что первый в Республике Башкортостан медведь в 2022 году проснулся в национальном парке «Башкирия».

