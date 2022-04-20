Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Москвичам объяснили задержку коммунальных платежек

В ЕИРЦ Москвы объяснили задержку коммунальных платежек технологическими работами

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Москвичи получат документы для оплаты коммунальных услуг за апрель 2022 года позже обычного. Представители Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) столицы объяснили задержку платежек в разговоре с «Российской газетой».

Жители Москвы ожидали получения платежек до 15 апреля 2022 года, однако квитанции не прислали после указанной даты. В расчетном центре объяснили, что документы стали готовить позже из-за технологических работ.

«Нужно несколько дней подождать. Платежки должны быть готовы самое позднее к 25 апреля. Пени за просрочку платежа выставлено не будет, ведь согласно действующим правилам оплатить счет можно до 10-го числа следующего месяца, то есть до 10 мая», — пояснили в учреждении.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что бумажные платежки за ЖКХ уйдут в прошлое, а на смену им придут электронные документы и уведомления. Решение о постепенном отказе от траты бумаги на квитанции приняли на заседании одного из комитетов Госдумы.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Захарова заявила об утрате доверия к украинским переговорщикам
ВС Германии выступили против поставок Украине тяжелого вооружения
Стало известно об отходе ВСУ из района Рубежного и Лисичанска
Российским компаниям захотели разрешить расчеты в криптовалюте
Косметолог изуродовала лицо москвичке и сбежала
Гинеколог предостерегла от использования эфирных масел для интимной гигиены
В Госдуме оценили возможное отстранение российских теннисистов от Уимблдона
Россиянин облил тещу кислотой через форточку хостела
Изучено влияние ожирения на развитие рака матки
Суд отклонил иск «Эха Москвы»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.