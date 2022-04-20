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В Челябинске пожарные спасли девушку от падения с четвертого этажа

В Челябинске пожарные спасли девушку от падения с четвертого этажа дома на улице Ленина

Фото: EMERCOM of Russia / Globallookpress.com

Сотрудники МЧС спасли девушку от падения с высоты в Челябинске. Соответствующий материал публикует местный портал «Хорошие новости».

Известно, что инцидент произошел в центре города на улице Ленина. Прохожие заметили девушку на четвертом этаже одного из домов: она вылезла через окно и села на кондиционер. Прибывшие на место пожарные развернули на земле «куб жизни» (большой матрас — прим. «Ленты.ру»), установили автолестницу и поднялись к пострадавшей.

«Разговор по душам успокоил ее, она была готова вернуться в квартиру. Но это оказалось непростой задачей, поэтому пожарные эвакуировали женщину по автолестнице и передали работникам скорой помощи», — рассказали журналистам в региональном управлении МЧС.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах врачи спасли жизнь электрику из Судана, который прилетел в Россию, чтобы получить медицинскую помощь. Уточнялось, что Мохамед Аббас всю жизнь страдал от врожденного порока сердца, а именно от отклонения митрального клапана, но в 2021 году его самочувствие начало резко ухудшаться. Местные доктора не смогли помочь мужчине, поэтому ради хирургического вмешательства он отправился из Африки в Татарстан.

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Майя Пономаренко
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