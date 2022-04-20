Конфронтацию США и России объяснили недовольством итогами холодной войны

Аналитик Куприянов объяснил конфронтацию США и России недовольством итогами холодной войны

Конфронтация США и России обусловлена недовольством итогами холодной войны. Об этом заявил Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Он процитировал французского маршала Фердинанда Фоша, который, узнав об условиях Версальского мира, положившего конец Первой мировой войне, воскликнул: «Это не мир, это перемирие на 20 лет». Аналитик отметил, что в данном случае перемирие после холодной войны продлилось 30 лет.

«Холодная война, которая закончилась на неудовлетворяющих все стороны условиях, кроме разве что Соединенных Штатов, в результате вылилась в новое глобальное противостояние, первую стадию которого мы сейчас видим», — объяснил Куприянов в ходе дискуссии в клубе «Валдай».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что слова о попытках расширения НАТО у российских границ не являются фигурой речи и набором стандартных угроз. По его мнению, следует быть готовым к агрессивным действиям.